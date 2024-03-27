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12:23, 27 марта 2024Бывший СССР

Украинский военный убил замполита батальона из-за нежелания идти в атаку

Рожин: боец ВСУ застрелил замполита батальона из-за нежелания идти в атаку

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинский военный застрелил замполита батальона 72-й бригады Вооруженных сил республики (ВСУ), майора Евгения Буковяку из-за нежелания идти в атаку. Об этом сообщил эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram.

«Под Угледаром 24 марта ликвидирован замполит батальона 72 бригады ВСУ майор Евгений Буковяка, которого застрелил вэсэушник», — написал он.

Рожин отметил, что в результате инцидента боец ВСУ также убил командира гранатометного взвода, старшего лейтенанта Александра Бойко.

В январе один из военнослужащих украинской армии готовился ликвидировать командира 129-й отдельной бригады территориальной обороны, полковника Дмитрия Остапенко. С мая 2023 года он вынашивал план мести командиру за пережитые издевательства.

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      Александр Курбатов
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