На Украине офицер ВСУ признал, что планировал убить комбрига с помощью дрона

На Украине младший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовил план убийства командира 129-й отдельной бригады территориальной обороны, полковника Дмитрия Остапенко. Об этом сообщила газета Аргументы и факты.

По данным издания, военнослужащий невзлюбил комбрига с мая 2023 года, после его назначения на эту должность. Офицер ВСУ утверждал, что командир подвергал его издевкам и жестокому отношению, а также угрожал отправить его воевать в составе штурмовой группы.

Последней каплей для лейтенанта стал отказ комбрига отпустить его на похороны матери, которая умерла после болезни. После этого он задумал убить командира с помощью FPV-дрона. Таким образом военнослужащий планировал обвинить в произошедшем российских военных.

