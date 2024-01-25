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13:57, 25 января 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ признался в планах убить командира бригады

На Украине офицер ВСУ признал, что планировал убить комбрига с помощью дрона

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Украине младший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовил план убийства командира 129-й отдельной бригады территориальной обороны, полковника Дмитрия Остапенко. Об этом сообщила газета Аргументы и факты.

По данным издания, военнослужащий невзлюбил комбрига с мая 2023 года, после его назначения на эту должность. Офицер ВСУ утверждал, что командир подвергал его издевкам и жестокому отношению, а также угрожал отправить его воевать в составе штурмовой группы.

Последней каплей для лейтенанта стал отказ комбрига отпустить его на похороны матери, которая умерла после болезни. После этого он задумал убить командира с помощью FPV-дрона. Таким образом военнослужащий планировал обвинить в произошедшем российских военных.

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      Александр Курбатов
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