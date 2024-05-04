Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
3:0
Завершен
Борнмут
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Оренбург
2:1
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Реал Мадрид
3:0
Завершен
Кадис
Испания - Примера|34-й тур
Краснодар
0:0
1-й тайм
live
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
19:35, 4 мая 2024Спорт

Объявлена дата финала Пути регионов Кубка России

«Спартак» и «Балтика» сыграют в финале Пути регионов Кубка России 14 мая

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Спартак» и «Балтика» сыграют в финале Пути регионов Кубка России 14 мая. Дата была объявлена в Telegram-канале турнира.

Матч пройдет в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В финальном противостоянии Пути РПЛ два матча проведут «Зенит» и ЦСКА. Первая встреча прошла в Москве 2 мая (1:1), ответная игра пройдет в Санкт‑Петербурге 15 мая.

Финал Кубка России состоится 2 июня на столичном стадионе «Лужники». В нем сыграют победители обоих Путей. Действующим обладателем титула является ЦСКА.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Чудом все остались живы». Пять человек пострадали после мощного взрыва в Белгороде

      Объявлена дата финала Пути регионов Кубка России

      В Турции заявили о готовности экспортировать российский газ в Европу

      Беспилотник ВСУ сбили в небе над Россией

      Объявление Зеленского в розыск объяснили

      Стало известно об изменениях в работе станций метро в Москве

      На газовой заправке в Кабардино-Балкарии взорвался автомобиль

      В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с 13 этажа

      «Крылья Советов» проиграли аутсайдеру РПЛ

      Обвиняемого в терроризме российского девятиклассника арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше