Объявлена дата финала Пути регионов Кубка России

«Спартак» и «Балтика» сыграют в финале Пути регионов Кубка России 14 мая

«Спартак» и «Балтика» сыграют в финале Пути регионов Кубка России 14 мая. Дата была объявлена в Telegram-канале турнира.

Матч пройдет в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В финальном противостоянии Пути РПЛ два матча проведут «Зенит» и ЦСКА. Первая встреча прошла в Москве 2 мая (1:1), ответная игра пройдет в Санкт‑Петербурге 15 мая.

Финал Кубка России состоится 2 июня на столичном стадионе «Лужники». В нем сыграют победители обоих Путей. Действующим обладателем титула является ЦСКА.