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20:50, 4 мая 2024Спорт

В Госдуме оценили отказ российским волонтерам в допуске на Олимпиаду-2024

Журова назвала русофобией отказ российским волонтерам в допуске на Игры-2024
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила отказ российским волонтерам в допуске на Олимпиаду-2024. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

Журова назвала Игры в Париже максимально политизированными и отметила русофобские настроения принимающей стороны. «Они не хотят, наверное, чтобы среди волонтеров была какая-то буча, протесты: "Зачем вы сюда русских взяли?" Наверняка там будут украинские волонтеры, поэтому французской стороне легче отказаться от наших волонтеров», — предположила она.

30 апреля стало известно, что власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на Олимпийские игры-2024 от более чем 20 российских волонтеров. Позднее добровольцы заявили, что планируют обратиться к министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену. «Мы собирались на Олимпиаде работать, а не обсуждать политику», — подчеркнула одна из претенденток.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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