Российские волонтеры сделали заявление на фоне отказа в аккредитации на ОИ-2024

Волонтеры обратятся к властям Франции после отказа в аккредитации на ОИ-2024

Российские волонтеры сделали заявление на фоне отказа в аккредитации на летние Олимпийские игры (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Волонтеры планируют обратиться к министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену. «Мы собирались на Олимпиаде работать, а не обсуждать политику. Для нас нет разницы, где проходят Игры — во Франции, в Катаре или где-то еще. Мы просто любим это дело — волонтерство», — заявила одна из претенденток.

30 апреля стало известно, что заявки на аккредитацию на Олимпийские игры-2024 от более чем 20 российских волонтеров отклонили власти Франции. Одна из претенденток отметила, что получила письменный отказ от оргкомитета Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.