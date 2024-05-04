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19:51, 4 мая 2024Бывший СССР

Порошенко обрадовался объявлению в розыск в России

Экс-президент Украины заявил, что МВД РФ объявило его в розыск за патриотизм
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Василий Федосенко / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко обрадовался сообщению о том, что Министерство внутренних дел (МВД) России объявило его в розыск. Соответствующая публикация доступна в его Telegram-канале.

Порошенко предположил, что МВД не понравились украинские FPV-дроны или система противодействия разведке. «А может быть, броня и другое оружие. Точно не знаю. Зато нашим ВСУ и мне лично пока все это очень даже по душе», — добавил экс-президент.

Также он понадеялся, что российское ведомство ищет его за патриотизм и любовь к Украине. «Это признание и почти боевая награда. В конце концов все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», — отметил Порошенко.

МВД России объявило бывшего президента Украины в розыск 4 мая. Статья, по которой он разыскивается, не указана. Также в базе российского ведомства появились действующий украинский лидер Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль.

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      Варвара Кошечкина
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