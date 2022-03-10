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Россия заявила о планах США создать биооружие против славян

Минобороны России заявило о планах США создать поражающие этнические группы биоагенты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые могут выборочно поражать разные этнические группы населения, в том числе славян, сообщил «Ленте.ру» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — заявил он.

В Минобороны рассказали, что имеющиеся в распоряжении ведомства документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинцев за рубеж. Так, например, Германия финансирует проект №68727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в институт тропической медицины Гамбурга передали тысячу образцов сыворотки крови людей из различных областей Украины, относящихся лишь к славянскому этносу.

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6 марта российское военное ведомство сообщило, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.

Позднее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что на Украине действительно имеются биологические исследовательские объекты. По ее словам, Вашингтон намерен не допустить их перехода под контроль российских сил.

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Алина Гончарова
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