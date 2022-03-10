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Минобороны заявило об отлове выпущенных в ходе исследований на Украине птиц

Минообороны об отлове в России выпущенных во время биоисследований на Украине птиц

Фото: Raphael Rychetsky / Unsplash

Птиц, выпущенных во время биологических исследований из Херсонского заповедника на Украине, отловили в Ивановской и Воронежской областях. Об этом заявил «Ленте.ру» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По данным протокола, несколько окольцованных птиц обнаружили и отловили возле села Макаровка Лукского района Ивановской области в апреле 2021 года, указал Кириллов.

Отлов других птиц состоялся 2 апреля 2021 года в Бутурлинском районе Воронежской области, пояснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских Вооруженных сил.

Ранее Кириллов рассказал, что Пентагон интересовали на Украине насекомые, которые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний.

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Анна Щербакова
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