Минобороны заявило об интересе Пентагона к насекомым-переносчикам инфекций

Глава войск РХБЗ Кириллов заявил, что Пентагон интересовали насекомые-переносчики инфекций

Пентагон интересовали на Украине насекомые, которые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Об этом заявил «Ленте.ру» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Пентагон интересует также насекомые переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами», — уточнил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вашингтон намеревался расширить свою военно-биологическую программу на территории Украины. В военном ведомстве отметили, что соответствующие предложения американской стороны содержатся в документах, которых оказались в распоряжении российских специалистов.

В частности, речь идет о свидетельстве продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, которые направлены на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней.

9 марта разработку биологического оружия на Украине подтвердила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она выразила опасения, что российские военные возьмут эти лаборатории под контроль.