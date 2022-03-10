Названа замена сокам и газированным напиткам

Диетолог Шишова советовала энергетики заменить кофе, а соки — фруктовыми чаями

Энергетики можно заменить натуральным кофе, соки — фруктовыми чаями, а сладкие газировки — минеральными водами. Альтернативы назвала диетолог Ева Шишова. Своими рекомендациями специалист поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Так, будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков.

Однако компания продолжит производить товары первой необходимости: молочные продукты и детское питание. Это решение поможет поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок, отметили в компании.

Кофе, фруктовые чаи и минеральная вода

Соки сами по себе не слишком полезный продукт, отметила диетолог. Во многие из них производители добавляют сахар. Но даже без этого в соках содержится много природного сахара — фруктозы, которая в больших количествах не менее вредна. При частом употреблении продуктов, содержащих много сахара, может развиться диабет. Кроме того, соки зачастую полностью лишены клетчатки, что пагубно влияет на пищеварительную систему, добавила Шишова.

«У нас есть на прилавках воды, в которые немного для вкуса добавлен вкус яблока или лимона. Эти напитки станут достойной альтернативой. Фруктовыми чаями также можно заменить. Их можно пить не только теплыми, как у нас многие привыкли, но и холодными с добавлением стевии, сахарозаменителя. Это на 100 процентов полезнее», — подчеркнула диетолог.

Энергетики можно и нужно заменять натуральным кофе, отметила специалист. При частом употреблении таких продуктов может появиться головная боль и тахикардия, заявила Шишова. «Кофе, сваренный в турке, не несет никакого вреда и в то же время придает бодрость», — добавила она.

В сладких газированных напитках в принципе мало полезного, указала диетолог. Она порекомендовала отказаться от них вовсе. Если же пищевая привычка уже сложилась и уйти от употребления сладких газировок сложно, то можно заменить их на минеральные воды. «У нас есть "Нарзан" и "Хан-Куль" — газировки, но полезные», — поделилась Шишова.

Ранее деятельность в России приостановила американская компания The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua). Перед этим аналогичное решение приняла американская корпорация Procter & Gamble. В компании отметили, что оставят на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие бренды уйдут из страны.

