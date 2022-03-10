«Формула-1» расторгла контракт с «Матч ТВ» со следующего сезона

Телеканал «Матч ТВ» объявил о том, что руководство «Формулы-1» разорвало соглашение о показе гоночной серии в России. Об этом сообщается в Telegram-канале вещателя.

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин заявил, что «Формулу-1» перестанут показывать в России со следующего сезона. По информации RacingNews365.com, недоступным также станет сервис F1 TV Pro. «Матч ТВ» подчеркнул, что контракт был расторгнут, несмотря на выполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с российской стороны, и выразил надежду, что гоночная серия вернется на телеканал.

3 марта руководство «Формулы-1» расторгло контракт на проведение Гран-при России. Соглашение действовало до 2025 года. 5 марта американская команда «Формулы-1» Haas разорвала соглашение с российским гонщиком Никитой Мазепиным, а также прекратила сотрудничество с российской компанией «Уралкалий», которая ее спонсировала.

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях на фоне специальной операции России на Украине. После этого международные федерации в различных видах спорта наложили санкции на отечественных атлетов.