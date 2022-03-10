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Стало известно будущее Карпина в сборной России

Валерий Карпин продолжит работу со сборной России по футболу до конца 2022 года

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продолжит работу с командой. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Соглашение со специалистом продлено до конца 2022 года. Отмечается, что Карпин сможет совмещать работу с должностью главного тренера «Ростова» до того момента, как сборная России вернется к выступлению на международной арене. «Валерий Георгиевич — амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика», — заявил глава РФС Александр Дюков.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире.

Карпин руководил «Ростовом» с 2017 по 2021 год. До этого он возглавлял армавирское «Торпедо», «Мальорку» и московский «Спартак». С красно-белыми он дважды становился серебряным призером чемпионата России.

Анастасия Борисова
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