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Глава МИД Турции рассказал о ходе переговоров между Лавровым и Кулебой

Глава МИД Турции заявил, что встреча Лаврова и Кулебы прошла в цивилизованном ключе

Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, несмотря на все сложности, прошла в цивилизованном ключе и без повышенных тонов. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

По словам дипломата, самым важным результатом переговоров стало установление контакта. Выступая на пресс-конференции после встречи глав МИД, Чавушоглу заявил, что существует необходимость как в гуманитарном коридоре из украинского города Мариуполь, так и в устойчивом прекращении огня.

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Ранее Лавров оценил возможность прекращения огня на Украине. Он указал на напрасные надежды главы МИД Украины договориться во время переговоров в турецкой Анталье о прекращении огня в республике.

Встреча глав МИД России и Украины прошла в Анталье в четверг, 10 марта. По итогам переговоров сторонам не удалось прийти к новым договоренностям о политическом урегулировании.

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Виктория Кондратьева
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