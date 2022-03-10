Названа цель возможной национализации активов уходящих из России компаний

Экономист Хестанов назвал ценой национализации снижение экономической эффективности

Цель возможной национализации активов уходящих из России компаний — сохранение бизнеса ценой снижения его экономической эффективности, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

В России предложили национализировать «Макдоналдс» и Apple, а также 59 других иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка в связи с ситуацией на Украине. Перечень составила «Общественная потребительская инициатива».

«Вопрос к историкам»

«Национализация — это скорее вопрос к историкам, чем к экономистам. Как правило, она проводится тогда, когда экономические условия являются достаточно экстраординарными с точки зрения обычного ведения бизнеса. Вместе с тем примеров, когда национализация привела бы к улучшению экономических показателей компаний, практически нет. То есть цена национализации — заметное снижение экономической эффективности», — пояснил Хестанов.

Наиболее ярким примером здесь, по словам экономиста, является национализация нефтяной промышленности Венесуэлы, которая была проведена не так давно. Следствием такого шага стало заметное падение добычи, а также убытки, утверждает Хестанов.

«Это крайняя мера, цель которой — сохранить какой-то бизнес ценой падения экономической эффективности. В том, что национализируют именно иностранные компании, тоже нет ничего удивительно. В той же Венесуэле большая часть бизнеса принадлежала американским компаниям. То же было и в советской России, и на Кубе», — сказал экономист.

Вместе с тем, как уточнил Хестанов, нельзя сказать, что Россия в полной мере возвращается в социализм, национализируя предприятия. Социализм предполагает полный или почти полный запрет частной собственности на средства производства, объяснил экономист.

«Главным отличием, которое делает российскую экономику более устойчивой к внешним шокам, является сохранение во многих отраслях рыночной экономики, рыночного ценообразования», — подчеркнул Хестанов.

Именно отсутствие этой системы, по его словам, и предопределило крах директивного характера ценообразования в СССР. Часто цены не соответствовали реальному балансу спроса и предложения, что в итоге приводило к дефициту.

Цена национализации

Национализация западных предприятий, как считает Хестанов, неизбежно приведет к введению новых антироссийских санкций. Вопрос только в том, насколько жесткими и масштабными они окажутся.

«В том, что санкционное давление усилится, сомнений нет. Но санкции — это такой самоподдерживающийся процесс, однажды пойдя по этому пути сложно с него свернуть. И какую роль национализация сыграет в этом вопросе, сказать сложно. Крупные компании всегда имеют крупных лоббистов, так что, если пострадают они, санкции неизбежны», — заключил экономист.

Ранее Минэконоразвития России предложило вводить внешнее управление в иностранных компаниях, решивших уйти с российского рынка. В ведомстве отметили, что правительство России намерено сохранить рабочие места в иностранных компаниях. Внешнее управление может взять на себя ВЭБ.РФ либо Агентство по страхованию вкладов.