США опровергли разработку биологического и химического оружия

Представитель Белого дома Псаки опровергла разработку биологического и химического оружия

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла информацию о том, что США занимаются разработкой химического и биологического оружия и не располагает им. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«Мы приняли к сведению ложные заявления России о якобы существующих на Украине лабораториях США по производству биологического и химического оружия. Мы также видели, как китайские должностные лица повторяют эти теории заговора», — утверждает Псаки.

По словам представителя Белого дома, Вашингтон в полной мере выполняет свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии, не разрабатывает эти виды вооружений и не располагает ими где-либо.

Ранее разработку биологического оружия на Украине подтвердила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она выразила опасения, что российские военные возьмут эти лаборатории под контроль. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все опасные вещества в этих лабораториях уничтожены.