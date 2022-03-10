За невыполнение закона «о приземлении» предложили ввести оборотные штрафы

В Госдуме предложили ввести оборотные штрафы для IT-гигантов за отказ открыть филиал

Депутаты от фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении оборотных штрафов для IT-гигантов за отказ выполнять закон «о приземлении». Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, парламентарии предложили ввести штраф в размере от 1/15 до 1/10 общего размера суммы выручки иностранных компаний за их работу в России без создания филиала или открытия официального представительства на территории страны.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

25 февраля стало известно, что корпорация Google создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках российского закона «о приземлении». До этого сообщалось, что в России открыл представительство мессенджер Viber.

Закон «о приземлении» зарубежных технологических компаний начал действовать в России с 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, в случае, если аудитория онлайн-ресурсов зарегистрированных за пределами страны организаций за сутки составляет больше 500 тысяч человек, то корпорации должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть в стране филиал, представительство или другое уполномоченное лицо.