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Достижения Овечкина в НХЛ оценили фразой «пишет историю хоккея»

Тренер Скудра назвал Овечкина легендой со своим стилем и великим мастером

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Латвийский тренер Петерис Скудра оценил достижения российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Саша пишет историю хоккея. Это очевидно, он великий мастер», — заявил Скудра. По словам тренера, россиянин уже стал легендой со своим стилем. Он отметил, что Овечкин отдает себя хоккею полностью, и назвал его огромным профессионалом.

Скудра также сравнил Овечкина с Яромиром Ягром. Он напомнил, что россиянину потребовалось на 500 игр меньше, чем чеху, чтобы достичь показателя в 766 заброшенных шайб. «В нашу эру тяжелее забрасывать шайбы, чем 10 лет назад. У Овечкина, конечно, потрясающие цифры! Он умеет делать это сейчас», — заключил тренер.

9 марта Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидером является канадский нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу, который поразил ворота соперников 801 раз.

Дарья Коршунова
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