Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 766-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Об этом в среду, 9 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он оформил дубль в гостевом матче с «Калгари» и сравнялся по этому показателю с чехом Яромиром Ягром.

Ранее Овечкин поделился мнением о чешском хоккеисте Яромире Ягре. По его словам, Ягра делали особенным талант и любовь к хоккею. Овечкин вспомнил, что когда они говорили о хоккее, Ягр всегда пытался понять, как он может стать лучше.