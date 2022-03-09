Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ливерпуль
0:1
Завершен
Интер М
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Порту
Сегодня
20:45 (Мск)
Лион
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Бетис
Сегодня
20:45 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Спорт

Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Александр Овечкин забросил 766-ю шайбу в НХЛ и вышел на 3 место в списке лучших снайперов
Александр Овечкин

Александр Овечкин . Фото: Jerome Miron / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 766-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Об этом в среду, 9 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он оформил дубль в гостевом матче с «Калгари» и сравнялся по этому показателю с чехом Яромиром Ягром.

Ранее Овечкин поделился мнением о чешском хоккеисте Яромире Ягре. По его словам, Ягра делали особенным талант и любовь к хоккею. Овечкин вспомнил, что когда они говорили о хоккее, Ягр всегда пытался понять, как он может стать лучше.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о готовившемся Киевом наступлении в Донбассе
В Приамурье главу района заподозрили в превышении полномочий
США признались в давлении на страны мира ради введения санкций против России
Минобороны опубликовало секретные документы Украины о наступлении на Донбасс
Предсказана стоимость аренды для москвичей
Десятки рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы
Женщина инсценировала похищение ради свидания с бывшим возлюбленным
Торговые сети побоялись перебоев с поставками детского питания
Оценены шансы Макрона переизбраться на второй срок
Раскрыто число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины беженцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.