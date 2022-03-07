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Овечкин поделился мнением о Ягре

Александр Овечкин заявил, что талант и любовь к хоккею делали Ягра особенным игроком
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Jerome Miron-USA TODAY / Sports Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился мнением о чешском хоккеисте Яромире Ягре. Его цитирует сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Что делало Ягра особенным? Просто талант. И его любовь к хоккею», — заявил россиянин. Он отметил, что чех был великолепен и относился к игре со страстью. Овечкин вспомнил, что когда они говорили о хоккее, Ягр всегда пытался понять, как он может стать лучше. По словам россиянина, чешский хоккеист всегда был опасен, когда у него была шайба, особенно в зоне атаки.

Ранее Овечкин рассказал о цели в НХЛ. Он заявил, что стремится стать лучшим снайпером в истории регулярного чемпионата. Россиянин также отметил, что это событие станет большой вехой. На данный момент лучшим снайпером среди европейцев является Ягр, который не выступает в НХЛ. На его счету 766 шайб. Овечкин отметился 764 голами за карьеру в лиге.

Дарья Коршунова
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