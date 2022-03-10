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Россия заявила о существовании проекта по распространению инфекций через Украину

Минобороны сообщило подробности проекта UP-4 по распространению инфекций через птиц

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стали известны подробности американского проекта UP-4 с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы, целью которого было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов», — рассказал он, уточнив, что были выявлены минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят по территории России.

С помощью птиц, по словам Кириллова, планировалось распространять особо опасные инфекции, в том числе высокопатогенный грипп H5N1 и болезнь Ньюкасла. «Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации», — отметил представитель Минобороны.

Ранее 10 марта ведомство заявило, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. Утверждалось, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

До этого замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и доложила, что США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил. В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что США никогда не занимались созданием биологического оружия на Украине.

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Варвара Кошечкина
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