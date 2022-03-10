Юрист объяснил процедуру выхода России из Совета Европы

Адвокат Пашков: для выхода из Совета Европы Россия должна принять соответствующий закон

Для того чтобы выйти из Совета Европы по собственной инициативе, Россия должна принять соответствующий закон. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков. Его слова в четверг, 10 марта, приводит РИА Новости.

Речь идет о документе, по которому страна отменит ратификацию Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пояснил юрист. Он отметил также, что это не быстрая процедура. «До 2023 года с точки зрения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) все будет работать как и прежде, будут приниматься и рассматриваться жалобы», — объяснил Пашков.

По его мнению, в правоприменительной сфере ЕСПЧ приносил пользу и отказ от этого суда — тревожный знак.

В то же время, заявил эксперт, выход из Конвенции не означает автоматического возвращения смертной казни, поскольку мораторий на нее введен также российским Конституционным судом.

Ранее 10 марта стало известно, что Россия прекратила участие в Совете Европы. Комментируя это решение, в МИД России отметили, что «недружественные государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выход из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его механизмов.