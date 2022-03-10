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Юрист объяснил процедуру выхода России из Совета Европы

Адвокат Пашков: для выхода из Совета Европы Россия должна принять соответствующий закон

Фото: Shutterstock

Для того чтобы выйти из Совета Европы по собственной инициативе, Россия должна принять соответствующий закон. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков. Его слова в четверг, 10 марта, приводит РИА Новости.

Речь идет о документе, по которому страна отменит ратификацию Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пояснил юрист. Он отметил также, что это не быстрая процедура. «До 2023 года с точки зрения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) все будет работать как и прежде, будут приниматься и рассматриваться жалобы», — объяснил Пашков.

По его мнению, в правоприменительной сфере ЕСПЧ приносил пользу и отказ от этого суда — тревожный знак.

В то же время, заявил эксперт, выход из Конвенции не означает автоматического возвращения смертной казни, поскольку мораторий на нее введен также российским Конституционным судом.

Ранее 10 марта стало известно, что Россия прекратила участие в Совете Европы. Комментируя это решение, в МИД России отметили, что «недружественные государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выход из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его механизмов.

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Евгения Куликова
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