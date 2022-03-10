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Песков прокомментировал выход России из Совета Европы

Песков заявил, что выход из Совета Европы подразумевает выход из всех его механизмов

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Выход России из Совета Европы подразумевает, что страна покинет все его профильные институты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Министерство иностранных дел ранее сообщило, что Россия прекратила участие в Совете Европы, потому что недружественные страны ЕС и НАТО продолжают линию разрушения организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. МИД также назвал разрушение международной организации необратимым.

«Все-таки не моя работа — комментировать заявления МИД России, согласитесь. Поэтому вы можете адресовать этот вопрос за разъяснениями в МИД России. Но, естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», — сказал пресс-секретарь президента.

О выходе России из международной организации также высказался сенатор Андрей Клишас. Он считает, что подобное решение не повлияет на жителей страны, но отметил, что россияне больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. Международная организация приостановила членство России 25 февраля 2022 года после начала операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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Анастасия Шейкина
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