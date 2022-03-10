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В России нашли альтернативу уходящим с рынка Coca-Cola и Pepsi

Завод «Вятич» в Кирове заявил, что вятский квас заменит уходящие из РФ Coca-Cola и Pepsi

Фото: Pixabay

В России нашли альтернативу уходящим с рынка Coca-Cola и Pepsi. Как заявил замдиректора пивоваренного завода «Вятич» в Кирове Сергей Ворончихин, вятский квас и другие изготавливаемые компанией продукты смогут стать полноценной заменой этим напиткам, передает РИА Новости.

«Как мы понимаем, рынок будет переформатирован в сторону российских напитков, поэтому произойдет увеличение ассортимента, количества безалкогольных напитков, увеличение производства кваса. Главное, чтобы покупатель сориентировался правильно», — подчеркнул бизнесмен.

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Вятский квас в 2021 году набрал пять баллов в рейтинге Роскачества — это максимальная оценка. Он стал узнаваемым брендом в 2014 году, продается в крупных российских магазинах и за рубежом.

9 марта стало известно, что компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Также свою работу приостановила американская компания The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua).

Марина Совина
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