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Румыния подтвердила запуск упавшего в Загребе беспилотника с территории Украины

Минобороны Румынии подтвердило, что упавший в Хорватии беспилотник прилетел с Украины

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Беспилотник, упавший в Загребе в пятницу, 11 марта, действительно пересек воздушное пространство Румынии и прилетел с территории Украины, подтвердили в румынском Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

Летательный аппарат преодолел румынскую территорию за три минуты, взяв курс на Венгрию. Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что у тех, кто запустил беспилотник, не было цели атаковать.

Ранее МВД Хорватии сообщило о падении в Загребе неопознанного объекта. В момент падения объекта раздался взрыв, на месте падения объекта образовалась воронка. Полиция обнаружила два парашюта недалеко от места, где упал аппарат. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, среди людей пострадавших нет. Высказывалось предположение, что упавший аппарат — Ту-141 «Стриж» советского производства.

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Виктория Кондратьева
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