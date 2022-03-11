Румыния подтвердила запуск упавшего в Загребе беспилотника с территории Украины

Минобороны Румынии подтвердило, что упавший в Хорватии беспилотник прилетел с Украины

Беспилотник, упавший в Загребе в пятницу, 11 марта, действительно пересек воздушное пространство Румынии и прилетел с территории Украины, подтвердили в румынском Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

Летательный аппарат преодолел румынскую территорию за три минуты, взяв курс на Венгрию. Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что у тех, кто запустил беспилотник, не было цели атаковать.

Ранее МВД Хорватии сообщило о падении в Загребе неопознанного объекта. В момент падения объекта раздался взрыв, на месте падения объекта образовалась воронка. Полиция обнаружила два парашюта недалеко от места, где упал аппарат. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, среди людей пострадавших нет. Высказывалось предположение, что упавший аппарат — Ту-141 «Стриж» советского производства.