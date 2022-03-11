Украинский Ту-141 разбился в Хорватии

The Drive: украинский беспилотник Ту-141 вышел из строя и разбился в Загребе

Советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный Ту-141 «Стриж» разбился в Загребе, пишет The Drive. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Издание напоминает, что в настоящее время единственным известным эксплуатантом данного беспилотника является Украина.

В The Drive пишут, что Ту-141 «Стриж», вероятно, вышел из строя, в результате чего летящий из Украины аппарат пересек всю территорию Венгрии или части соседних стран и оказался в Хорватии, преодолев не менее 560 километров.

Издание допускает, в частности, что Украина могла пытаться использовать данный беспилотник в качестве «приманки» для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

В сентябре прошлого года на учениях «Объединенные усилия-2021» украинские военные подняли в воздух советские беспилотные летательные аппараты Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс», которые имитировали крылатые ракеты.