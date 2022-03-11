Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Дарья Касаткина
Завтра
01:00 (Мск)
Кэти Волынец
Индиан-Уэллс (ж)
Симона Халеп
Сегодня
22:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Индиан-Уэллс (ж)
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|28-й тур
Лилль
Сегодня
23:00 (Мск)
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|28-й тур
Локомотив М
Завтра
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Спорт

Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира

Лыжник Большунов стал вторым в зачете Кубка мира сезона-2021/2022, победил норвежец Клебо
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/2022. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

По итогам сезона спортсмен набрал 878 очков. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, в активе которого 1375 баллов. Третье место занял финн Ийво Нисканен (718 баллов). В десятку лучших также попал россиянин Иван Якимушкин, занявший восьмое место и набравший 459 очков.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. После этого FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации. До завершения сезона лыжникам оставалось провести два этапа Кубка мира: в Норвегии и Швеции.

На Олимпийских играх-2022 Большунов стал трехкратным чемпионом: в его активе золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на счету спортсмена серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В России заблокировали Instagram
Ургант отреагировал на информацию о его отъезде из России
Норвегия призвала «заботиться о русских»
В российской команде по Dota 2 прокомментировали информацию о смене гражданства
Раскрыты последствия бойкота российского рынка зарубежными гостиницами
В Совфеде пообещали не наказывать за использование Facebook и Instagram
Латвия разъяснила новый порядок выдачи виз россиянам
Армения допустила переговоры с Азербайджаном
Мужчина узнал об опасном диагнозе благодаря сообщениям подписчиков в TiKTok
Россия обвинила националистов в подрыве корпуса физико-технического института
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.