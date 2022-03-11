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Стало известно о возобновлении вещания немецких телеканалов из Москвы

Немецкие телеканалы ARD и ZDF снова начали вещание из Москвы

Фото: Globallookpress.com

Немецкие телеканалы ARD и ZDF возобновили вещание из Москвы. Об этом стало известно из пресс-релиза немецких телерадиовещательных корпораций, на которые ссылается РИА Новости.

По данным агентства, телеканалы ранее делали паузу на неделю, но снова начали работать в Москве.

Причиной приостановки деятельности ARD и ZDF стал новый российский закон о фейках. В компания захотели уточнить детали закона, чтобы убедиться в возможности дальнейшей работы на территории страны. По итогам анализа ARD и ZDF совместно с партнерами в Союзе европейских вещателей было решено снова начать вещание, сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что теперь московские корреспонденты немецких телеканалов будут передавать информацию о решениях российских властей и общественных реакциях, в том числе «о протестах против спецоперации (...) и конкретном влиянии санкций на жизнь». Помимо этого говорится, что это не окончательное решение ARD и ZDF. Немецкие телеканалы имеют право изменить условия работы в стране, уточнили в пресс-релизе.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. 4 марта был подписан закон о наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям.

После этого Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ перепроверить на недостоверность информацию касательно операции по демилитаризации Украины. Уже известно об ограничениях к интернет-ресурсу Zello из-за рассылки ложной информации о спецоперации. Роскомнадзор также принял решение о блокировке в России социальной сети Facebook.

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Варвара Кошечкина
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