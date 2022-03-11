Глава МОК сделал новое заявление о санкциях против России

Глава МОК Бах заявил, что продолжит разоблачать ответственных за нарушение перемирия

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление о санкциях против российского спорта. Его слова приводятся на сайте организации.

«Мы продолжим разоблачать людей и организации, ответственные за нарушение олимпийского перемирия», — заявил Бах. Он подчеркнул, что спортивные мероприятия не должны проходить на территории России или Белоруссии, так как это противоречит олимпийским ценностям, основанным на мирном сосуществовании.

Глава МОК отказался считать санкции против российского спорта политизированными. По его мнению, «тот, кто грубо нарушает олимпийское перемирие, (...) не может расценивать последствия как политически мотивированные».

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допустить россиян и белорусов до турниров.