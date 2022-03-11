Игры в России подорожали

В «М.Видео» рассказали о подорожании ряда видеоигр

Ретейлер «М.Видео» объявил о подорожании видеоигр в России. Об этом сообщается в официальном сообществе компании M.Game во «ВКонтакте».

«С новым курсом валют пришли и новые цены на новинки в ретейле», — рассказали в обращении к геймерам. Так, запланированный на 15 марта Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin оценили в 6199 рублей, хотя ранее сообщалось, что тайтл обойдется в 4499 рублей. Доступная по предзаказу Ghostwire: Tokyo, которая выйдет на PlayStation 5 и ПК, будет стоить 7499 рублей. Первоначально игру оценили в 3999 рублей.

Игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga обойдется для российских пользователей в 5199 рублей, хотя ранее она была доступна по предзаказу за 4299 рублей. Напоследок, Forspoken, релиз которой намечен на май, будет стоить 7499 рублей вместо 4999 рублей.

Журналисты издания DTF заметили, что не все отечественные ретейлеры отреагировали на повышение цен и успели обновить информацию на своих сайтах. На момент написания заметки оцененная в «М.Видео» в 7499 рублей Ghostwire: Tokyo в DNS была доступна за 3999 рублей, «1С-Интерес» — 5599 рублей, GamePark — 5599 рублей.

В октябре энтузиасты обратили внимание, что около 50 игр для PlayStation внезапно подорожали в России. Так, увеличилась цена Persona 5 Royal — с 3499 до 4279 рублей, Need For Speed — с 1199 до 1429 рублей, Mortal Shell с 1799 до 2149 рублей.