Доходы «Газпрома» от продажи газа взлетели

Доходы «Газпрома» от экспорта составили почти 9,5 миллиарда долларов в январе

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам января взлетели в 2,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Они составили 9,463 миллиарда долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический объем поставок газа в январе упал на 34,1 процента и достиг 13,8 миллиарда кубометров. В январе компания сократила объем экспорта на 14,3 процента по сравнению с декабрем, а в денежном выражении — увеличила на 13,5 процента.

Средняя цена экспорта газа «Газпрома» была почти 686 долларов за тысячу кубометров. В декабре она составила 517,8 доллара Средняя цена по итогам 2021 года оказалась 272,8 доллара.

Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов. Такое решение было принято из-за ситуации на Украине. Россия — крупнейший для региона поставщик ресурсов. Страна поставляет в ЕС 40 процентов газа.

Ранее отказаться от российских энергоресурсов решили США. Такой указ подписал глава государства Джо Байден 8 марта. Отказ от российских ресурсов приведет к катастрофическим последствиям, предупредил вице-премьер России Александр Новак.