Вдову рэпера Картрайта заподозрили в надругательстве над телом умершего

Защита вдовы рэпера Картрайта рассказала о возбуждении в отношении нее нового дела

В отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), возбудили новое дело. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Юрия Авдеева.

Защитник сказал, что женщине вменяют совершение преступления по статье 244 («Надругательство над телами умерших») УК РФ. Авдеев добавил, что его могут объединить с делом об убийстве, расследование которого завершилось 10 января в Петербурге.

16 декабря стало известно о прекращении дела против 68-летней Елены Кохал — тещи расчлененного рэпера, которую ранее следствие считало пособницей его убийства. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Ее задержали в октябре 2020 года и хотели арестовать, но на заседании в Смольнинском суде она потеряла сознание. Меру пресечения ей не избрали. Адвокаты уверяют, что арестом Кохал следователи пытались добиться признаний от ее дочери.

О гибели рэпера стало известно 30 июля 2020 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили Марину Кохал. Она уверяла, что супруг умер от передозировки наркотиков, а тело музыканта она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Тем не менее специалисты пришли к выводу, что Юшко был здоров и умер не своей смертью.