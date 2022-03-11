Зеленский заявил об отсутствии разработок оружия массового поражения на Украине

Зеленский: на Украине никто не разрабатывает химического или оружия массового поражения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории страны не разрабатывается химическое или иное оружие массового поражения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, бактериологические лаборатории на Украине не занимаются созданием военных технологий. Президент отметил, что большинство лабораторий остались с советских времен и занимаются обычной наукой.

6 марта Минобороны России сообщило, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.

Позднее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и доложила, что США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских вооруженных сил. В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что США никогда не занимались созданием биологического оружия на Украине.

