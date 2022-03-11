Генпрокуратура проверит объявившие об уходе из России зарубежные компании

Краснов поручил Генпрокуратуре проверить компании, объявившие об уходе с российского рынка

Генеральная прокуратура России по поручению генпрокурора Игоря Краснова проверит соблюдение прав работников компаний, которые покинули отечественный рынок. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Прокуроры ведомства установили жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства. Сотрудники Генпрокуратуры следят за выполнением условий трудовых договоров, порядком выплат заработных плат и определением их размера, уточнили там.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что проверка организована «в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории России».

После начала операции по демилитаризации и денацификации Украины Россию в знак протеста покинули более 230 международных компаний, подсчитали в Йельской школе менеджмента. С 24 февраля зарубежные производители начали приостанавливать или прекращать свою работу в стране — среди них крупнейшие автоконцерны, производители одежды и техники, а также IT-гиганты и другие компании.

«Известия» выяснили, что часть покинувших страну компаний в России захотели национализировать. В список претендентов на национализацию вошли «Макдональдс», Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие. Сенатор Клишас допустил, что активы уходящих из страны компаний могут заблокировать.