Россия запросила заседание Совбеза ООН по деятельности США на Украине

Зампостпреда России при ООН сообщил о запросе на проведение заседания Совбеза 11 марта

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по вопросам военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Как сообщил Полянский, отправила запрос на проведение заседания 11 марта.

10 марта Минобороны России опубликовало материалы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. В ведомстве утверждают, что в американских биолабораториях на Украине проходили опыты с образцами коронавируса. Также с помощью птиц планировалось распространять особо опасные инфекции, в том числе высокопатогенный грипп H5N1 и болезнь Ньюкасла.

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что более 12 биолабораторий, которые есть на Украине, занимаются биологической безопасностью страны и мерами здравоохранения.