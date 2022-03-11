В ООН началось заседание по биологическому оружию Пентагона на Украине

В Совбезе ООН началось заседание по теме военных биолабораторий США на Украине

В Совбезе ООН началось заседание, которое будет посвящено рассмотрению темы военных биолабораторий США на Украине, сообщает ТАСС.

Заседание было инициировано российской стороной после выступления начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. Он заявил, что, согласно информации в обнаруженных в ходе спецоперации документах, на территории Украины располагались американские научные центры по исследованию биологического оружия.

Пентагон в свою очередь сообщил, что на Украине подобных лабораторий не было, а такие сообщения являются дезинформацией. Представитель оборонного ведомства отметил, что программа Минобороны США на Украине предназначалась для уничтожения оставшегося со времен СССР биологического оружия.