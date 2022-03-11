В Госдуме высказались о возможной блокировке WhatsApp

Депутат Боярский заявил, что окончательное решение по блокировке WhatsApp пока не принято

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский высказался о возможной блокировке принадлежащего компании Meta мессенджера WhatsApp на территории России. Комментарий, в котором депутат заявил об отсутствии решения по этому вопросу, передают «Известия».

По словам Боярского, окончательное решение по блокировке мессенджера в стране пока не принято. «Но так как он (WhatsApp — прим. «Ленты.ру») является частью корпорации Meta, нужно быть готовым к тому, что с ним тоже на определенном этапе могут возникнуть сложности», — сказал он.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что мессенджер WhatsApp продолжит работать в России, поскольку это средство общения, а не размещения информации.

11 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал принадлежащую Meta социальную сеть Instagram из-за разрешения компании публиковать на платформе призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

До этого стало известно, что Meta на время сняла запрет в Instagram и Facebook на разжигание ненависти по отношению к россиянам. Пресс-секретарь компании Энди Стоун позднее объяснил, что на платформах разрешат призывать к насилию только в отношении российских военных, которые участвуют в специальной операции по защите Донбасса, за исключением пленных. Аналогичные сообщения в адрес гражданских лиц, по его словам, будут блокировать.