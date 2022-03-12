В Донецке рассказали о нехватке воды в городе

Питающее город резервное водохранилище Донецка обмелело, запасов осталось на месяц

Резервное водохранилище, которое питает Донецк, обмелело, — его запасов хватит примерно на месяц. Об этом рассказал директор Донецкого производственного участка коммунального предприятия «Вода Донбасса» Геннадий Балицкий, его цитирует ТАСС.

По его словам, нехватка воды связана с остановкой канала «Северский Донец — Донбасс».

«Канал стоит из-за повреждений в районе Горловки на третьем подъеме. Пока канал стоит, такие перебои с водой и будут в городе, вода будет подаваться по часам», — рассказал Балицкий. Он подчеркнул, что после исчерпания запасов из резервного водохранилища воды не будет.

Ранее из-за обстрелов в Донецке временно отключили горячее водоснабжение на всех котельных и ТП города. Мэр города Алексей Кулемзин объяснил, что это сделано «c целью подбора уровня воды в водозаборные узлы».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.