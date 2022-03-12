«Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ

«Динамо» одержало победу над тульским «Арсеналом» в матче 21-го тура РПЛ

Московское «Динамо» разгромило тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бело-голубые одержали победу в гостях со счетом 4:1. На 14-й минуте отличился российский форвард «Динамо» Федор Смолов. На этот гол точным ударом ответил замбийский полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва.

Во втором тайме бело-голубые отличились трижды. Забитыми мячами отметились Арсен Захарян, Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

«Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ после 21 матча. Команда Сандро Шварца отстает от лидера чемпионата на два очка. У «Зенита» остается игра в запасе.