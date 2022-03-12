Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив М
1:1
Перерыв
live
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Сампдория
0:0
1-й тайм
live
Ювентус
Италия - Серия А|29-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
20:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Спартак М
Завтра
19:00 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Спорт

«Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ

«Динамо» одержало победу над тульским «Арсеналом» в матче 21-го тура РПЛ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Московское «Динамо» разгромило тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бело-голубые одержали победу в гостях со счетом 4:1. На 14-й минуте отличился российский форвард «Динамо» Федор Смолов. На этот гол точным ударом ответил замбийский полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва.

Во втором тайме бело-голубые отличились трижды. Забитыми мячами отметились Арсен Захарян, Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

«Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ после 21 матча. Команда Сандро Шварца отстает от лидера чемпионата на два очка. У «Зенита» остается игра в запасе.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Политолог оценил переговоры Путина с Шольцем и Макроном
«ВКонтакте» рассказала о поддержке малого бизнеса
Названы самые популярные у московских школьников предметы для сдачи ЕГЭ
Карпин объяснил согласие на работу в «Ростове»
Торги на Московской бирже на предстоящей неделе не возобновятся
Столичный курьер сбежал с дорогим заказом во время доставки
Известный садовод раскрыл способ сэкономить на чистке дачного участка от снега
В «Росатоме» рассказали о помощи российских специалистов на украинских АЭС
США окажут Украине военную помощь на 200 миллионов долларов
В Саудовской Аравии провели крупнейшую за десятилетия массовую казнь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.