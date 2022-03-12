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Спорт

Александр Емельяненко обратился к сборной России по футболу

Боец MMA Александр Емельяненко запретил сборной России по футболу ходить по полю

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram обратился к футболистам сборной России.

Спортсмен опубликовал видео у заснеженного футбольного поля. «Хождение по футбольному полю запрещено. Передайте, пожалуйста, сборной России по футболу: пусть начинают бегать — ходить нельзя», — сказал Емельяненко.

Из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была играть в стыковых матчах за выход на мундиаль. Кроме того, российские клубы не могут участвовать в еврокубках.

Александр Емельяненко провел 38 поединков: одержал 28 побед, потерпел девять поражений, еще один бой с его участием завершился вничью. В последнем поединке он одержал победу над американцем Джеффом Монсоном под эгидой промоушена Hardcore Fighting на кулаках.

Андрей Стрельцов
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