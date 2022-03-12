Российский футбольный сезон вернулся на громкой ноте
Российский футбольный сезон вернулся на громкой ноте. После возобновления турнира Тинькофф РПЛ уже сыграно несколько действительно ярких матчей. Главная афиша этого уикэнда наверняка не оставит равнодушными болельщиков, для которых отменили большинство ограничений при походе на стадион.
На этот раз «Локомотив» принимает в Черкизово ЦСКА. Армейцы вышли из зимней паузы, усилившись легионерами. А «Локомотив», наоборот, в конце февраля без предупреждения покинул главный тренер Маркус Гиздоль, но спортивный директор клуба Томас Цорн отметил, что никто из футболистов не планирует последовать его «примеру», что вселяет оптимизм в отношении турнирных перспектив железнодорожников.
В преддверии «дерби» с армейцами генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал положение дел в команде, отметив, что клуб продолжает реализовывать стратегию развития и не собирается отклоняться от курса на омоложение состава. По словам Леонченко, акцент сделан на развитии академии, воспитанников которой привлекают к игре основного состава.
В эту субботу за игрой футболистов «Локомотива» будут наблюдать футболистки-одноклубницы, которые в контрольном матче в феврале обыграли женский ЦСКА. Презентация «железнодорожниц», во время которой новым игрокам вручат клубные футболки, состоится перед дерби.
2021 год стал для «железнодорожниц» по-настоящему триумфальным: девушки выиграли Суперкубок и Кубок России, а за пять туров до конца Суперлиги завоевали золото чемпионата страны.
По окончании чемпионата клуб снова привлек к себе внимание трансфером — защитник «Локо» Алсу Абдуллина перешла в лондонский «Челси». Это, несомненно, показатель уровня не только игрока, но и клуба.
И это еще один повод обратить внимание на женский футбол, который постепенно набирает популярность. Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Зенитом» транслировался в прямом эфире по «Матч ТВ», новый сезон женской Суперлиги, который стартует уже 14 марта, также будет доступен болельщикам на каналах системы «Матч» и онлайн.