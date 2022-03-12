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В русский храм в Ницце начали поступать угрозы перед антироссийской акцией

Настоятель Свято-Николаевского собора в Ницце протоиерей Андрей сообщил об угрозах

Фото: Shutterstock

В Свято-Николаевский собор, который находится в Ницце, начали поступать угрозы перед воскресной антироссийской акцией в городе. Об этом сообщил настоятель собора протоиерей Андрей (Елисеев), его цитирует ТАСС.

«Существуют определенные опасения. Мы в принципе ничего не боимся, но в последнее время были угрозы: если мы через месяц не уедем в Россию, то нас начнут убивать», — рассказал настоятель русского храма.

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Он добавил, что префектура города разрешила провести проукраинскую манифестацию перед собором во время воскресной службы. Она планируется во время литургии, когда в собор приходят родители с детьми, а также пожилые люди, подчеркнул протоиерей Андрей.

Ранее заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский рассказал о росте случаев травли и нападения на соотечественников за рубежом. Он подчеркнул, что в ближайшее время ведомство даст оценку всем подобным инцидентам и предпримет ответные меры.

Россияне за рубежом стали подвергаться травле после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины — о ней президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Анастасия Шейкина
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