Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Дарья Касаткина
Сегодня
01:45 (Мск)
Кэти Волынец
Индиан-Уэллс (ж)
Симона Халеп
2:1
Завершен
Екатерина Александрова
Индиан-Уэллс (ж)
Атлетико М
2:1
Завершен
Кадис
Испания - Примера|28-й тур
Лилль
0:0
Завершен
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|28-й тур
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Спорт

Карпов предостерег сменившего спортивное гражданство российского шахматиста

Анатолий Карпов заметил, что у шахматиста Романова могут возникнуть проблемы в России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил решение российского шахматиста Евгения Романова выступать за Норвегию. Его слова приводит РБК.

«Россия — центр мирового шахматного мира. После его переезда в Норвегию, у него могут возникнуть проблемы в России», — предостерег шахматиста Карпов. Он подчеркнул, что не обвиняет Романова, так как это его личный выбор. При этом Карпов заметил, что сам бы так не поступил.

Романов объявил о решении сменить спортивное гражданство 9 марта. 33-летний гроссмейстер рассказал, что он не слишком связан с российскими шахматами и давно сотрудничает с норвежскими тренерами. По его словам, он связан с норвежскими шахматами с 2013 года.

Романов занимает 335-е место в рейтинге Международной шахматной федерации. В 2013-м он становился бронзовым призером чемпионата Европы.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Банкам запретили брать комиссию при выдаче долларов россиянам
Западные спецслужбы назвали имя нового главаря ИГ
Экономист дал оценку мерам поддержки москвичей в условиях западных санкций
Минфин США разрешил вывоз долларов в Россию в определенных случаях
Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным
Байден лично запретил передачу Украине польских истребителей
В США усомнились в эффективности антироссийских санкций
Один из крупнейших банков Германии уйдет из России
ООН заявила о росте числа «гиблых мест» на планете
Переехавшая на Бали певица рассказала о «русском комьюнити»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.