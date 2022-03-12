Карпов предостерег сменившего спортивное гражданство российского шахматиста

Анатолий Карпов заметил, что у шахматиста Романова могут возникнуть проблемы в России

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил решение российского шахматиста Евгения Романова выступать за Норвегию. Его слова приводит РБК.

«Россия — центр мирового шахматного мира. После его переезда в Норвегию, у него могут возникнуть проблемы в России», — предостерег шахматиста Карпов. Он подчеркнул, что не обвиняет Романова, так как это его личный выбор. При этом Карпов заметил, что сам бы так не поступил.

Романов объявил о решении сменить спортивное гражданство 9 марта. 33-летний гроссмейстер рассказал, что он не слишком связан с российскими шахматами и давно сотрудничает с норвежскими тренерами. По его словам, он связан с норвежскими шахматами с 2013 года.

Романов занимает 335-е место в рейтинге Международной шахматной федерации. В 2013-м он становился бронзовым призером чемпионата Европы.