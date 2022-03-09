Российский шахматист сменил спортивное гражданство

Гроссмейстер из России Романов сменил спортивное гражданство и будет выступать за Норвегию

Российский шахматист Евгений Романов принял решение сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает VG.

33-летний гроссмейстер будет представлять на соревнованиях Норвегию. Романов отметил, что смена спортивного гражданства планировалась. Он добавил, что он не слишком связан с российскими шахматами и давно сотрудничает с норвежскими тренерами.

«Сейчас у тех, кто представляет Россию, могут возникнуть сложности. Я пошел на такой шаг, чтобы продолжить карьеру», — подытожил Романов. Гроссмейстер воздержался от ответа на вопрос относительно того, является ли этот шаг попыткой дистанцироваться от происходящего между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что его переход под норвежский флаг не связан с политической обстановкой.

«Я тесно связан с норвежскими шахматами еще с 2013 года. Я живу в этой стране уже много лет, у меня здесь друзья и ученики. Для меня честь представлять Норвегию на международных стартах», — заключил Романов.