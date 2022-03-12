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Спорт

ЦСКА вырвал победу у «Локомотива»

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 21-го тура РПЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московские «Локомотив» и ЦСКА провели встречу в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Столичное дерби завершилось победой ЦСКА со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена». Счет на 39-й минуте открыл турецкий полузащитник армейцев Юсуф Языджи. На 42-й минуте форвард «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на это точным ударом. В добавленное к основному время отличился игрок обороны ЦСКА Марио Фернандес и позволил своей команде вырвать победу.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ после 21 матча с 39 очками. «Локомотив» по-прежнему остается на пятой позиции, имея в своем активе 31 очко.

Ранее в рамках 21-го тура РПЛ московское «Динамо» разгромило тульский «Арсенал». Подопечные Сандро Шварца выиграли со счетом 4:1 в гостях.

Николай Костюков
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