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Заявки на прокачку газа через Украину остались на максимальных значениях

Оператор ГТС Украины сообщил, что заявки на транзит российского газа остались на максимуме

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заявки на прокачку российского газа через украинскую территорию сохраняются на максимальных значениях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Оператора ГТС Украины.

Номинации на транзит топлива через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России составили 109,4 миллиона кубометров, то есть остались на уровне максимума контрактных обязательств «Газпрома» по транзиту перед Украиной. Отмечается, что поставки топлива также осуществляются через газопровод «Ямал-Европа». Как и в предыдущие дни, «Газпром» заказал прокачку 580 тысяч кубометров в час, то есть 15,7 процента от предлагавшегося для бронирования объема.

По мнению экспертов, рост поставок российского газа может быть связан с холодной погодой в ряде европейских стран, а также с рисками, связанными со спецоперацией России на Украине.

С начала года транзит российского газа через Украину упал почти вдвое. Однако с конца января «Газпром» увеличил прокачку, 1 февраля она оказалась близка к максимальным контрактным обязательствам (106,7 миллиона кубометров). Позже показатель снизился и был в диапазоне 80-90 миллионов кубов. С конца февраля номинации на прокачку топлива держатся вблизи 109 миллиона кубометров.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС будет сложно полностью отказаться от поставок газа из России. По ее словам, для полного отказа понадобится разумное потребление энергии гражданами стран-членов объединения.

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Виктория Кондратьева
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