Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Эпидемиолог назвала причины появления сыпи при омикрон-штамме

Врач Руженцова сообщила, что причиной сыпи при омикроне является склонность к аллергии

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сыпь при заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции чаще появляется при тяжелом течении болезни, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова. Об этом пишет ТАСС.

Также причинами сыпи могут быть хроническая сосудистая патологией и склонность к аллергии. «Сыпь часто говорит о распространении инфекции за пределами дыхательной системы, по всему организму», — пояснила она.

По словам эпидемиолога, основной причиной появления сыпи при заражении омикрон-штаммом является поражение вирусом мелких сосудов. Она отметила, что механизм распространении коронавируса за пределами дыхательной системы на данный момент не изучен до конца.

Руженцова добавила, что чаще других сыпь при омикрон-штамме регистрируется у детей до 14 лет и пожилых людей. Специалист заявила, что при появлении сыпи следует обратиться к врачу. «Без нужного лечения есть вероятность прогрессирования инфекции с развитием тромботических осложнений, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности», — предупредила она.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки завершения пандемии коронавируса. Он заявил, что она уйдет не раньше, чем через два-три года, когда большая часть населения сформирует полноценный иммунитет. Тимаков указал, что в России ситуация с COVID-19 стабилизируется.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава Instagram ответил на блокировку соцсети в России
В Португалии задержали раввина из-за гражданства Абрамовича
Российский паралимпиец описал отношения с украинскими спортсменами на Играх-2022
Известный рэпер купил дом звезды «Отчаянных домохозяек»
Уехавшая из Москвы певица рассказала об отношении балийцев к русским
США задумались о передаче Украине комплексов С-300
Посол рассказал о попытке США демонизировать Россию
Раскрыты планы США открыть биолабораторию в Крыму
Эпидемиолог назвала причины появления сыпи при омикрон-штамме
В Госдуме предложили обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.