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Неонацисты в Мариуполе расстреляли сопротивляющихся мародерству мирных граждан

Генерал-полковник Мизинцев: мародеры в Мариуполе расстреливают сопротивляющихся граждан

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские неонацисты, которые мародерствуют в Мариуполе, расстреливают мирных граждан, оказывающих попытки сопротивления. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня в Мариуполе вооруженные банды неонацистов устроили очередной так называемый мародерский рейд по жилым домам, в ходе которого под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших расстреляли на месте», — заявил генерал-полковник.

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По его словам, они также продолжают саботировать договоренности об открытии гуманитарных коридоров в сторону России. Мизинцев отметил, что оповещение жителей в Киеве, Чернигове, Харькове и Сумах вовсе не проводилось. Также, вместо того, чтобы прекратить стрельбу в направлении гумкоридоров, они стали вести ее еще интенсивнее, подытожил он.

Ранее Мизинцев рассказал, что в нескольких украинских городах гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов. Он подчеркнул, что 12 марта на Украине было открыто 11 гуманитарных коридоров.

Марина Совина
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