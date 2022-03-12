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Политолог объяснил решение Турции воздержаться от антироссийских санкций

Политолог Гасанов считает, что Турция не вводит санкции против РФ из собственных интересов

Фото: Shutterstock

Любой кризис за пределами Турции власти страны используют как возможность усилить свои позиции на мировой политической арене. Анкара не вводит ограничения против России из собственных интересов, чтобы сохранить баланс и не нести экономические потери, рассказал «Ленте.ру» политолог, эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.

Одна из причин, по которой Турция решила воздержаться от антироссийских санкций — деловые отношения с Москвой, объяснил Гасанов.

«В Турции не присоединятся к санкциям, потому что Россия — один из ведущих поставщиков газа в Турцию. Без российского газа вся промышленность остановится, альтернатив практически нет. Плюс не будем забывать о проекте АЭС "Аккую", который готовится к запуску уже через год. Если Турция будет обрывать все свои связи, она уничтожит и действующие контракты, и будущие. Плюс есть большое присутствие турецкого бизнеса в России — в строительном секторе, поставки сельскохозяйственной продукции, одежды», — считает он.

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Несмотря на то что Турция неоднократно высказывала поддержку территориальной целостности Украины и тоже имеет с ней тесные экономические связи, разрыв отношений с Россией грозит гораздо большими потерями — это связано с высокой инфляцией и падением курса турецкой лиры, пояснил эксперт.

Учитывая, что у самой Турции сейчас проблемы с лирой, кризис, им нужно выходить из всего этого, а отказываться от такого важного торгпартнера, как Россия — это стрелять себе в ногу

Камран ГасановПолитолог

Не только бизнес

Помимо экономических выгод Анкара пытается найти способ зарекомендовать себя в качестве миротворца, считает Гасанов.

«Президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] всегда хочет быть на политическом Олимпе, он использует для этого любые кризисы. Эрдоган пытается показать, что он — миротворец, может выступать посредником между не очень любимыми Соединенными Штатами и ненавидимой ими Россией. Турция находится на перекрестке цивилизаций, для нее важна и Европа, и США, и Россия, и Украина. НАТО уже давно давит на Турцию, после того как Турция начала сближаться с Россией по поставкам С-400, по сирийским и ливийским делам. Но все это давление вызывает обратную реакцию, подыгрывать США Турция вряд ли будет, она исходит из своих национальных интересов. В этой "натовской солидарности" они разочаровались еще со времен госпереворота», — пояснил политолог.

Турция не хочет быть стороной санкций против России и выступает за дипломатию, заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он надеется, что ограничительные меры не повлияют на поставки газа в республику.

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Мария Сметанина
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