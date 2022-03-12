Политолог объяснил решение Турции воздержаться от антироссийских санкций

Политолог Гасанов считает, что Турция не вводит санкции против РФ из собственных интересов

Любой кризис за пределами Турции власти страны используют как возможность усилить свои позиции на мировой политической арене. Анкара не вводит ограничения против России из собственных интересов, чтобы сохранить баланс и не нести экономические потери, рассказал «Ленте.ру» политолог, эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.

Одна из причин, по которой Турция решила воздержаться от антироссийских санкций — деловые отношения с Москвой, объяснил Гасанов.

«В Турции не присоединятся к санкциям, потому что Россия — один из ведущих поставщиков газа в Турцию. Без российского газа вся промышленность остановится, альтернатив практически нет. Плюс не будем забывать о проекте АЭС "Аккую", который готовится к запуску уже через год. Если Турция будет обрывать все свои связи, она уничтожит и действующие контракты, и будущие. Плюс есть большое присутствие турецкого бизнеса в России — в строительном секторе, поставки сельскохозяйственной продукции, одежды», — считает он.

Несмотря на то что Турция неоднократно высказывала поддержку территориальной целостности Украины и тоже имеет с ней тесные экономические связи, разрыв отношений с Россией грозит гораздо большими потерями — это связано с высокой инфляцией и падением курса турецкой лиры, пояснил эксперт.

Учитывая, что у самой Турции сейчас проблемы с лирой, кризис, им нужно выходить из всего этого, а отказываться от такого важного торгпартнера, как Россия — это стрелять себе в ногу Камран Гасанов Политолог

Не только бизнес

Помимо экономических выгод Анкара пытается найти способ зарекомендовать себя в качестве миротворца, считает Гасанов.

«Президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] всегда хочет быть на политическом Олимпе, он использует для этого любые кризисы. Эрдоган пытается показать, что он — миротворец, может выступать посредником между не очень любимыми Соединенными Штатами и ненавидимой ими Россией. Турция находится на перекрестке цивилизаций, для нее важна и Европа, и США, и Россия, и Украина. НАТО уже давно давит на Турцию, после того как Турция начала сближаться с Россией по поставкам С-400, по сирийским и ливийским делам. Но все это давление вызывает обратную реакцию, подыгрывать США Турция вряд ли будет, она исходит из своих национальных интересов. В этой "натовской солидарности" они разочаровались еще со времен госпереворота», — пояснил политолог.

Турция не хочет быть стороной санкций против России и выступает за дипломатию, заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он надеется, что ограничительные меры не повлияют на поставки газа в республику.