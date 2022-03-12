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Главы генштабов ВС России и Турции провели переговоры

Главы генштабов ВС России и Турции обменялись мнениями в ходе телефонного разговора

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Главы генеральных штабов Вооруженных сил России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер провели телефонный разговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что между сторонами состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В свою очередь в генштабе ВС Турции ТАСС рассказали, что в ходе переговоров были даны оценки по текущим вопросам безопасности.

11 марта министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию на Украине. Особое внимание в беседе они уделили вопросу эвакуации с Украины турецких граждан через гуманитарные коридоры.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Варвара Кошечкина
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