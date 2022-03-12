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Блинкен обсудил с Кулебой его контакты с Лавровым в Турции

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Украины Кулебой его встречу с Лавровым
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в пятницу, 11 марта, его контакты с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом рассказал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

По его словам, госсекретарь США проинформировал Кулебу о «совместных действиях, предпринятых США сегодня в координации с Группой семи и ЕС с целью дальнейшего повышения издержек для России».

Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялась в четверг, 10 марта. Переговоры проходили при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и длились около 90 минут.

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По словам Кулебы, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос открытия гуманитарных коридоров на территории Украины и введения режима прекращения огня. Министр отметил, что разговор с Лавровым был «сложным» и стороны пришли лишь к одной единственной договоренности. По его словам, в ходе переговоров стороны договорились продолжать усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал напрасными надежды Кулебы договориться о прекращении огня на Украине во время переговоров в Анталье. Он заявил, что Москва намерена вести серьезный разговор с украинской стороной на переговорной площадке в Белоруссии. Эти встречи, отметил он, не должны закончиться подписанием «каких-то формальных бумаг» — необходимо согласовывать реальные вещи, которые приведут к «всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса».

Марина Совина
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